В Москве прошел историко-патриотический форум "Дорогами Памяти и Славы"

На Поклонной горе прошел историко-патриотический форум "Дорогами Памяти и Славы". Это продолжение большого проекта, приуроченного к 80-летию Победы, который объединил молодежь Белоруссии и России.

Вначале собравшиеся возложили цветы к Вечному огню на площади Победителей. Там же была организована передвижная выставка, на которой представили предметы обмундирования, снаряжения и быта участников Великой Отечественной войны, а также документы, памятные сувениры и фотографии.

В завершении для гостей форума состоялся концерт песен военных лет.