В Ермолаевском переулке демонтируют львов для последующей реставрации

В Ермолаевском переулке демонтируют львов, которые более полувека украшали ворота жилого дома Генштаба. Первую скульптуру с помощью спецтехники уже сняли и перевезли в мастерскую, чтобы тщательно исследовать, а затем подобрать метод реставрации.

Такая же процедура ждёт и остальных львов: каждого почистят и отмоют, укрепят, восполнят мелкие утраты и, выполнив слепки, восстановят. Полые пилоны никогда не реставрировались. И потому сейчас фигуры представляют опасность.

Этот трёхэтажный дом - объект культурного наследия Москвы - был построен в 1945 году. По задумке архитекторов, с соседними зданиями его объединяют как раз вот эти пилоны с возлежащими львами.

"Планируется, что в конце 2026 года все четыре скульптуры будут отреставрированы, вернутся на своё историческое место и по-прежнему будут украшать наш любимый город", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.