Врач проанализировал последние выходы Киркорова в свет: "Болезнь коварна"

Филипп Киркоров постепенно восстанавливается после того, как больше двух недель провел в больнице, куда угодил, когда на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Говорили, что у 58-летнего поп-короля бурсит.

Впрочем, в Сети ходят самые разные версии, что на самом деле случилось с артистом. По некоторым данным, певец страдает вовсе не из-за ожога, а из-за лопнувшего импланта. Кто-то утверждал, что осложнения начались после множества пластических операций, сделанных не на должном уровне. Еще поговаривают, что у артиста сахарный диабет, поэтому восстановление происходит так медленно.

Тем не менее Филипп Киркоров уже отметился на свадьбе богачей в Казахстане и на дне рождения певицы Анны Асти. В Сети бурно обсуждают видео с этих мероприятий. По мнению комментаторов, поп-король выглядит усталым, вялым и еле держащимся на ногах. Врач-терапевт Лев Авербах, также оценив ролики, признался, что по видео сложно ставить какие-либо диагнозы.

"Ожог, который получил артист, хоть и болезненный, но, по большому счету, пустяковый и так долго сказываться на общем состоянии он не может, сильной боли уже нет", - рассуждает специалист.

Затронул он тему и сахарного диабета, которым якобы может страдать Филипп Киркоров.

"Возможно, замедленность дают какие-то препараты для контроля сахара. В целом болезнь коварна, перестраивается весь организм, корректируется система питания, сахар прыгает в крови, все это дестабилизирует общее состояние", - сообщил медик.

Не исключил эксперт и банальное плохое настроение артиста. "Возможно, не было сил и желания куда-то идти, а отказаться не представлялось возможным. Поэтому артист без особого рвения появился на публике", - заключил врач в беседе с Woman.ru.