SHOT: Михаил Боярский попал в больницу

Михаил Боярский госпитализирован в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге. Как передает SHOT, в одну из больниц Северной столицы прославленный актер поступил сегодня, 26 июня, утром. По предварительным данным, речь идет о плановом обследовании.

Однако Mash дает более тревожную информацию. Якобы приехал народный артист в Мариинскую больницу сам, но чувствует себя плохо. Примечательно, что в медицинском учреждении просил врачей не сообщать сыну Сергею о его визите.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский возвращается на сцену после падения с трехметровой высоты на спину. Напомним, 75-летний актер неудачно упал и ушиб грудную клетку. Два дня Михаил Боярский пролежал дома, но, после того, как у него поднялась температура, супруга отвезла его в больницу. Там выяснилось, что у артиста сломано ребро. Врачи настояли на госпитализации.

Впрочем, затем актера выписали из клиники. Врачи рекомендовали Михаилу Боярскому не торопиться с возвращением на сцену, завершить процесс реабилитации.