Трамп согласился на переговоры по Украине в Турции при одном условии

Президент США Дональд Трамп готов приехать на переговоры по Украине в Турцию при одном условии. Как сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, американский лидер прибудет, если к переговорам присоединится президент России Владимир Путин.

Эрдоган пообещал провести необходимые переговоры. Президент Турции надеется, что ему удастся обеспечить встречу как можно скорее. Эрдоган сказал это журналистам в самолете по возвращении из Гааги.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле, итогом которых стал обмен пленными. Также Россия передала Украине тела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Президент России Владимир Путин ранее предлагал Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле еще 15 мая, передает РИА Новости.