Принц Гарри припер отца и брата к стенке. Коварный план придумала Меган Маркл?

Принца Гарри поставил в безвыходное положение короля Карла III и принца Уильяма. Герцог Сассекский сделал родственникам предложение, которое вызвало огромную головную боль у всей королевской семьи.

Гарри решил примириться с родственниками, хотя многие восприняли это как очередную провокацию, придуманную Меган Маркл. Дело в том, что принц предложил отцу и брату принять участие в "Играх Непокоренных" 2027 года. Спортивное мероприятие для ветеранов, которое организовал герцог Сассекский, через два года как раз пройдет в Британии.

Отправив приглашения Уильяму и Карлу III, Гарри поставил их в затруднительное положение: если откажутся, то выставят себя в дурном свете перед народом, но если согласятся, это будет означать, что семья простила все выходки "запасного" сына короля. Более того, открытие "Игр Непокоренных" выпадает на день рождения королевы Камиллы, а значит Карлу III придется выбирать — остаться с женой в особый для нее день или поддержать Гарри.

"Королю и Уильяму можно только посочувствовать. Я думаю, и любой человек поймет это, когда кто-то распускает ужасные слухи о вашей семье, вы, конечно, разозлитесь. Кто захочет иметь дело с таким родственником? Но с другой стороны, королевская семья очень плотно вплетена в военное сообщество, и будет некрасиво, если они не пойдут на "Игры Непокоренных" и не поддержат их, учитывая позицию семьи по содействию ветеранам", — высказался королевский эксперт Бронте Кой в интервью The Sun Royal.

С экспертом согласен бывший пресс-секретарь Ее Величества королевы Елизаветы II и официальный представитель Букингемского дворца Дики Арбитер. Он намекнул, что за этой неловкой для монаршей семьи ситуацией стоит Меган Маркл. "Вы не можете просто взять и уйти, когда вас так долго третировали. В этом есть логика, и вторая половина этой формулы — миссис Сассекс", — высказался Арбитер.