Вот что грозит Гузеевой после скандала с обманутыми россиянами

Сегодня, 26 июня, распространилась информация, будто обманутые россияне призывают Ларису Гузееву к ответу за рекламу афериста. Они хотят знать, какое отношение она имеет к "застройщику Домогацкому".

Дело в том, что бизнесмен Сергей Домогацкий продавал дома на Бали за 200 тысяч долларов, а когда пришло время сдавать объекты в пользование, просто пропал. Что касается Ларисы Гузеевой, то она брала рекламное интервью у мужчины, и оно оказалось таким манким, что многие россияне поверили и отдали деньги Домогацкому. Сообщается, что итого в криптокошельки "застройщику" перевели около восьми миллионов долларов, но львиную долю средств передали в Москве наличными.

Известный звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что грозит Ларисе Гузеевой. "Простой факт рекламы сомнительного объекта еще не делает лицо уголовно ответственным. Все зависит от мотивов, осведомленности и действий", - для начала отметил адвокат.

Далее он рассказал, что чтобы доказать, что Лариса Гузеева может быть соучастницей мошенничества, следователям нужно будет доказать, что артистка сговорилась с аферистом и участвовала в этом деле сознательно. Однако если выяснится, что она просто выступала рекламным лицом, не зная, что проект - "пустышка", уголовное преследование едва ли возможно.

"Потерпевшие могут подать иски о компенсации морального или материального вреда за введение в заблуждение при покупке недвижимости. Даже без криминальной составляющей Гузееву могут обязать выплатить часть ущерба, в том числе за нарушение ст.38 Ф3 "О рекламе", - рассказал Жорин "Светскому хронику".