В Москве задержали банду мошенников, обманувших почти 250 человек

Восемь человек, подозреваемых в мошенничестве, задержаны в Москве. От их действий пострадали около 250 граждан на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Аферисты через телефонные звонки и рекламу в интернете искали клиентов, предлагая помощь в получении кредитов. Потом сообщали о якобы плохой кредитной истории и принуждали срочно оплатить оказанную услугу. Если же денег не было, людей заставляли оформлять микрозаймы.