Предприниматели помогают участникам спецоперации на площадках "Лета в Москве"

Участники проекта проекта "Лето в Москве", представляющие свои товары на Тверской площади, активно помогают бойцам СВО. Так, волонтеры собрали рации и мониторы, лекарства, медицинские изделия и перевязочные материалы, а также средства, переведенные для закупки всего необходимого.

Представитель компании по изготовлению пончиков, которые можно попробовать на площадке "Московских сезонов" на Тверской площади, рассказал, что предприниматели запустили собственное производство в городе Жукове (Калужская область). Местная администрация помогла им скооперироваться с другими владельцами бизнеса, и теперь они все вместе готовят грузы к отправке на фронт и в новые регионы России.

Отметим, что столичные предприниматели активно участвуют в поддержке российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Владельцы кафе, баров, ресторанов и гостиниц передают бойцам самую разную помощь: от одежды и обуви до техники и транспорта.

Среди переданных вещей: дроны, квадрокоптеры, тепловизоры, коллиматорные прицелы, автомобильные радиостанции, генераторы, бензопилы, маскировочные сети и блиндажные свечи. Помощь поступает из разных округов Москвы.