Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили украинские радиолокационные станции противовоздушной обороны. Также нанесены удары по цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, целями ударов ВС России стали также склады боеприпасов. Поражены и пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, в результате активных и решительных действий российских подразделений освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка в ДНР.