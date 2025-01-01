"Лето в Москве": жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль Индии

На Манежной площади с 5 по 13 июля пройдет фестиваль Индии в Москве, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Площадку украсят сотнями экзотических растений, также там разместят шале с национальными угощениями и сувенирами.

"В рамках культурной программы для посетителей подготовят сотни мероприятий: красочные представления, танцевальные мастер-классы, уроки хинди и многое другое. Ежедневно, утром и вечером, будут проходить выступления российских и индийских коллективов", - уточнила Сергунина.

Иностранные мастера организуют творческие занятия для всех желающих, кроме того, откроется выставка предметов искусства нескольких регионов Индии.

"Индия занимает второе место по турпотоку в российскую столицу среди стран дальнего зарубежья. Только за первый квартал 2025 года в нашем городе побывали порядка 18 тысяч индийских путешественников - в 1,5 раза больше, чем годом ранее", - добавила заммэра.