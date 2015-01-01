Пять московских проектов стали лауреатами премии "Приоритет: Цифра"

Лауреатами национальной премии "Приоритет: Цифра - 2025" стали пять столичных проектов. Среди них - первый в России беспилотный трамвай платформы "Мос.Облако" и Mos.Tech.

"Москва представила решения, охватывающие ключевые направления - от госуправления до транспорта и развития цифровой инфраструктуры. Вместе эти разработки делают столицу еще более умным, комфортным и привлекательным для жизни городом. Спасибо жюри за высокую оценку нашей работы", - отметила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Премия "Приоритет: Цифра" вручается с 2015 года. В этом сезоне участники прислали более 200 заявок. Лучшие из них отобрали эксперты отрасли.

"Первый в России беспилотный трамвай, который мы запустили по поручению Сергея Собянина, открыл новую эру городского транспорта. Эта уникальная для всего мира технология принадлежит столичному Правительству. А билетная система “СберТройка” сегодня работает более чем в 30 регионах России. Признание этих проектов подтверждает успех нашей стратегии по внедрению и развитию отечественных ИТ-решений", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В номинации "Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)" победу одержала столичная платформа "Мос.Облако", автоматизирующая рабочие процессы городских ведомств. В категории "Инфраструктурные решения для умного города" лучшей стала технологическая платформа Mos.Tech. В ее основе - более 15 разных проектов, которые помогают развивать и поддерживать цифровую экосистему столицы: разрабатывать программное обеспечение, новые сервисы для жителей, обслуживать информационные системы.

В номинации "Маркетинг и продвижение цифровых технологий" наградой отметили научно-популярный сериал "Москва в цифре". Его выпуск был приурочен к 30-летию Рунета.

Лауреат в номинации "Цифровая трансформация" - компания "СберТройка". Это совместное ИТ-предприятие Сбера, правительства Москвы и правительства Московской области, созданное в 2020 году.