Сериал "Моя прекрасная няня" переснимут: главную роль сыграет астролог

В Сети распространилась информация, что сериал "Моя прекрасная няня" ждет ремейк. Сообщается, что главную женскую роль в новом фильме сыграет 29-летняя комедийная актриса, астролог Олеся Иванченко. Новый проект получил название "Няня Оксана" и выйдет в эфир в сентябре, передает Spletnik.

По сюжету героиня Олеси Иванченко Оксана приезжает из Краснодарского края в Москву к жениху. Однако тот ее бросает, и девушка остается одна в большом городе. Тогда Оксана устраивается работать няней к одинокому вдовцу-ресторатору Ивану Самсонову, которого играет актер Виктор Хориняк.

Примечательно, что роль няни Оксаны станет дебютом для Олеси Иванченко, известной по шоу "Натальная карта". Впрочем, многие комментаторы в Сети с неодобрением отнеслись к новости о ремейке культового комедийного сериала. По их мнению, никто, лучше Анастасии Заворотнюк, Сергея Жигунова, Любови Полищук, Бориса Смолкина и Ольги Прокофьевой, сделать фильм успешным и популярным не сможет.

Напомним, сериал "Моя прекрасная няня" выходил в эфир с 2004 по 2008 год. Благодаря роли Виктории Прутковской Анастасия Заворотнюк получила бешеную известность.