В КНДР открылась туристическая зона на Кальмасском полуострове

Кадры из КНДР, где прошли масштабные торжества по случаю открытия туристической зоны на Кальмасском полуострове. Новый комплекс посетил лично Ким Чен Ын.

Обращаясь к собравшимся, он отметил, что курорт - это часть грандиозного проекта по строительству территории культурного отдыха мирового уровня, он призван стать "образцом национального туризма" КНДР.

Туристический кластер включает в себя отели и гостиницы на 20 тысяч человек, торговые, спортивные и развлекательные центры. Он начнет принимать гостей уже 1 июля.

На празднование по случаю открытия пригласили множество гостей. Традиционно пышная и красочная церемония завершилась фейерверком.