Вашингтон отказался сокращать численность американских войск в Европе

Расстановка американских сил в европейском регионе вряд ли хоть как-то изменится. Планов по сокращению военного контингента США в Европе у Пентагона нет, заявил командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью в интервью газете Stars and Stripes.

Донахью убежден, что численность войск США на европейском континенте останется прежней. И намерение Пентагона перебросить больше сил в Индо-Тихоокеанский регион на это никак не повлияет.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что США намерены пересмотреть размещение своих сил по всему миру, в частности, в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр обороны также заявил о "реальной угрозе" Китая в регионе. Хегсет подчеркнул, что возможная попытка КНР вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для всего мира.