Помощница призналась, что Киркоров болен: скрывать и дальше нет смысла

Филипп Киркоров в мае больше двух недель провел в больнице после того, как на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. 58-летний исполнитель хита "Единственная" не сразу обратился к медикам и запустил рану.

Теперь артист восстанавливается. Он выходит в свет, но выглядит не лучшим образом. Так, истощенный болезнью Филипп Бедросович появился на премии Муз-ТВ. Артист с трудом вышел из автомобиля, а на красной дорожке держался неуверенно. Позже певец пришел на концерт Анны Асти. Киркоров спел одну песню, но при этом практически не двигался.

Говорят, что Филипп Бедросович пьет болеутоляющие в большом количестве из-за раны на руке, которая никак не заживет. Официальные представители поп-короля почти два месяца уверяли, что поводов для беспокойства нет, но когда в очередной раз журналисты обратили внимание, что Киркоров выглядит неважно, его представитель Екатерина Успенская больше не стала лукавить. Вероятно, скрывать и дальше нет смысла, ведь поклонники артиста и сами видят, в каком он состоянии, передает Woman.ru.

Отвечая на вопросы журналистов, она больше не употребляла дежурные фразы о том, что Киркоров находится в полном порядке. Помощница лишь сообщила, что певец готовится к возвращению на сцену. "Конечно же, требуется время на восстановление. Но сейчас уже идет подготовка к большому выступлению", — сказала Успенская.