Что стало с красавицей Олей Рапунцель после "Дома-2": проела квартиру, перебрала дюжину мужчин, живет на алименты

Оля Рапунцель была одной из главных звезд телестройки. Девушка называла себя брендом "Дома-2". На реалити она нашла мужа Диму Дмитренко и родила от него двоих дочерей Василису и Софию. Появление на свет девочек транслировали на всю страну. Больше пяти лет Оля прожила на проекте и покинула его в 2020 году.



За периметром сохранить семью Рапунцель не смогла. Брак с Дмитренко продержался пару лет, а потом супруги так разругались, что до сих пор судятся. Ольга убеждена, что бывший муж обязан содержать ее и дочек. Дима же говорит, что Рапунцель было бы неплохо найти работу и позаботиться о себе самой.

"Как ушла с „ДОМа-2“, 17 декабря 2020 года, нигде официально не работала. По сей день считает, что работа для бедных и все в декрете сидит. Старшей Василисе уже семь лет, в школу пойдет, Софии — пять. Квартиру, что мы выиграли на проекте, она продала, деньги присвоила себе и их проела", — объявил Дмитрий.

По словам мужчины, бывшая жена присвоила себе и вторую квартиру, что они купили в браке. Рапунцель заселила в двушку жильцов, а арендную плату оставляла себе.

"Она заявляла в суде, что я должен ей пожизненно платить каждый месяц 220 тысяч на ее содержание, а также на каждого ребенка 2,5 миллиона. Вообще этих требований было 15, и во всем ей отказали. Сейчас сидит у разбитого корыта и перебирает мужиков. Вот что остается ей делать", — посетовал Дмитренко.

Бывший участник "Дома-2" уверяет, что не раз предлагал Ольге решить все вопросы мирно, но она закатывает истерики и подает в суды. "Считает, что суд должен встать на ее сторону, так как она „мать года“. Но все стоят на моей стороне. Ее доказательная база строится на клевете и словах", — рассказал Дима.

Дмитренко предполагает, что бывшая жена все еще испытывает к нему чувства, поэтому и треплет нервы. "Я так понимаю, она перебрала уже дюжину мужчин, но лучше меня не нашла, да и не найдет", — заявил он.

По словам выпускника реалити, он давно вычеркнул бывшую из своей жизни, у него уже появилась новая любовь. "У меня новая жизнь, работа, любимая девушка. Я сейчас счастлив", — заявил Дмитрий.

Единственное, о чем мужчина сожалеет, это то, что он не может общаться с детьми. Якобы Рапунцель настроила девочек против отца.