Североатлантический альянс не сможет напугать Россию пересмотром баланса расходов на оборону в 2029 году. О нем было объявлено на саммите НАТО в Гааге. Об этом пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

Как отмечает Брайен в статье для Weapons and Strategy, СМИ опубликовали в среду текст итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. Они сообщили, что страны НАТО пересмотрят траекторию и баланс расходов на оборону в 2029 году. В заявлении говорится, что участники альянса обязались направлять пять процентов ВВП на оборону к 2035 году.

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону.