Прах Натальи Теняковой захоронили в могилу к известному артисту

20 июня в Москве состоялась церемония прощания с прославленной театральной и киноактрисой Натальей Теняковой. Отдать последнюю дань уважения артистке пришло множество поклонников и коллег.

Знаменитые артисты, деятели культуры и простые люди подходили к гробу с телом Натальи Теняковой, возлагали цветы, прикладывались ко лбу, а затем несколько слов поддержки и соболезнований высказывали единственной дочери артистки, актрисе Дарье Юрской.

После этого Наталью Тенякову кремировали. Сегодня, 26 июня, ее прах подзахоронили в могилу супруга, прославленного актера Сергея Юрского, сообщает Starhit. На траурном мероприятии были только самые близкие и родные. Свое последнее пристанище артистка обрела на Троекуровском кладбище.

Напомним, новость о смерти Натальи Теняковой появилась 18 июня. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде. В театр влюбилась еще в школе. Тот случай, когда актерство будто в самой ее природе, в крови. Зритель полюбил актрису буквально с первой роли в кино. Она сыграла Лиду в "Старшей сестре". Потом была главная героиня в фильме "Зеленая карета". А ее звездная роль, пожалуй, самая удивительная и неожиданная в карьере, - в фильме "Любовь и голуби". Наталья Тенякова блистательно воплотила образ деревенской старухи, бабы Шуры.