Песков связал дату нового раунда переговоров с Украиной с обменом пленными

Дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной будет определяться после завершения процедур по обмену пленными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, пока подвижек по дате нового раунда переговоров пока нет. Слова представителя Кремля приводит агентство РИА Новости.

Договоренности об обмене пленными Россия и Украина достигли в ходе переговоров в Стамбуле. 21 июня состоялся шестой этап обмена.

В соответствии с соглашением каждая из сторон передаст противоположной не менее 1200 человек, в первую очередь - раненых, тяжелобольных и молодых военнослужащих возрастом до 25 лет.