Что ждет Земфиру* и Гребенщикова* после возвращения в Россию

Артисты-иноагенты Земфира* и Борис Гребенщиков* покинули Россию вскоре после начала спецоперации. Что их ждет после возвращения, рассказал писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

По его словам, бояться сбежавшим музыкантам нечего. Ловить их в аэропорту точно не будут. "Борис Гребенщиков* говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Это вообще не предусмотрено", — заявил Прилетин.

Общественный деятель уверяет, что иноагентам при возвращении домой нужно будет пройти специальную юридическую процедуру, но ничего страшного в ней нет. "Она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать. <…> Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя", — отметил писатель.

Прилепин напомнил, что иноагенты не могут давать концерты в определенном формате, но полностью возможности выступать они не лишены.

Захар признался, что слушал песни Гребенщикова* и Земфиры*, и даже симпатизировал их творчеству. "Когда-то они мне очень нравились", — рассказал Прилепин в беседе с "АиФ".

*признаны иноагентами на территории России