Сербия пообещала прекратить поставки оружия на Украину

Никаких поставок оружия Украине из Сербии не будет. Как заявил сербский премьер-министр Джуро Мацут, он не допустит этого, пока является членом Совета национальной безопасности республики.

Премьер напомнил о предложении президента Сербии Александра Вучича, в соответствии с которым было принято решение о контроле Совета национальной безопасности. Теперь любой экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, будет возможен только после согласования с СНБ.

Мацут подчеркнул: пока он является членом этого совета, поддержки продажи оружия Украине не будет. Политик подчеркнул, что Россию и Сербию связывает многовековая дружба, и современные геополитические события на нее повлиять не могут, передает ТАСС.