Российские флаги подняты в населенном пункте Шевченко. Поселок освободили гвардейцы 57-й отдельной мотострелковой бригады. Штурм шел при активной поддержке беспилотной авиации, наши дроноводы завоевывали превосходство в воздухе, постоянно сбивая беспилотники противника. И тем самым оберегали бойцов на земле.

Населенный пункт Шевченко стал очередной точкой, освобожденной в ходе активного наступления подразделений российской армии в направлении Днепропетровской области. Благодаря действиям "Центральной" группировки войск под полным контролем Новосергеевка. Накануне наши бойцы вошли в Ялту - это еще одна приграничная точка с Днепропетровщиной.

Теперь украинским подразделениям будет сложнее держать оборону. Все ближе трасса, по которой снабжается Красноармейск. Контроль над этой дорогой резко осложнит положение гарнизона ВСУ в городе. Да и расширив плацдарм на границе с Днепропетровской областью, российская армия может пойти и на Днепропетровск, и на юго-запад в Запорожскую область. Главное - не снижать интенсивность огня и не давать противнику подтянуть резервы.

На кадрах Минобороны - применение беспилотников камикадзе "Герань-2" по пункту временной дислокации вооруженных сил Украины в поселке Новоэкономическое. В Киеве жалуются, что "птицы" второго поколения стали еще более быстрыми и теперь несут больше заряда. Поражает и мастерство дроноводов. Вот беспилотник залетает в тоннель из сетки, ей сейчас защищают прифронтовые трассы как раз от БПЛА. Цель - пикап ВСУ. На следующем кадре, снятом уже другой нашей "птицей", машина лежит за обочиной.

Армия России значительно превосходит противника в качестве и количестве дронов. Ими поражают автомобильную и бронированную технику, системы связи, живую силу, позиции и блиндажи.

Опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.