Бросившего ребенка головой об пол в "Шереметьево" арестовали на два месяца

Бросившего об пол двухлетнего ребенка в терминале аэропорта "Шереметьево" Владимира Витикова арестовали на два месяца. Он пробудет под стражей до 24 августа.

Ранее мужчина раскаялся и признал свою вину. Он рассказал, что перед вылетом в Москву употребил наркотики и выпил три бутылки виски в Каире.

Известно, что мужчина стоит на учете у психиатра. В отношении него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство — ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Чудовищный инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево" во вторник утром. 31-летний мужчина со всей силы кинул на пол двухлетнего ребенка. Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, как мужчина подходит к чужому ребенку, стоит с ним рядом несколько секунд, а затем резко хватает его и кидает на пол.

У малыша диагностирован открытый перелом костей черепа, перелом основания и свода черепа. В МВД сообщили, что мужчина находился под воздействием наркотиков. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Состояние ребенка удалось стабилизировать, в ближайшие дни его планируют снять с ИВЛ.