Уехавшая из России Ходченкова оголила стройные ножки на улице

Светлана Ходченкова улетела в Италию. Звезда кино отдыхает в Риме и делится фотографиями с поклонниками.

Судя по снимкам, что Светлана выставляет на своей странице в соцсети, по городу она катается на велосипеде. Для велопрогулки Ходченкова выбрала оранжевый облегающий топ без бретелей, коротенькие шорты в тон, а дополнила образ прозрачной кружевной юбкой.

Звезда фильма "Благословите женщину" выглядела счастливой, позируя на фоне знаменитого фонтана Треви. Светлана даже немного похулиганила, оголив ножку и похваставшись ровным загаром.

Поклонники артистки пришли в восторг от снимка. Люди оставили сотни комплиментов в комментариях под фото. Однако нашлись и критики. Так, один из Telegram-каналов о жизни звезд придрался к виду знаменитости.

"Что-то страшное с ногами актрисы Светланы Ходченковой. Это все ее занятия на шесте", — заявил критик.