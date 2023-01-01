Женатый москвич притворялся больным раком, чтобы встречаться с девушками

Житель столицы годами обманывал жену и нескольких девушек, выдавая себя за онкобольного. Москвич при этом не пытался украсть их деньги.

Историю о раке мужчина по имени Никита придумал ради любви. Он не хотел разводиться, но был не прочь завести роман. В 2023 году москвич познакомился с девушкой по имени Ксения. Когда они стали регулярно общаться, Никита признался, что неизлечимо болен. Вскоре после этого Ксения эмоционально привязалась к новому другу, и они стали парой.

В какой-то момент мужчина сообщил, что якобы улетает в Берлин на срочное лечение. Девушка писала ему любовные послания, Никита отвечал взаимностью. Они созванивались по видеосвязи и даже смотрели вместе кино и делали другие романтические вещи.

Когда москвич ужаснул возлюбленную, рассказав, что у него на 40 секунд остановилось сердце, девушка из-за переживаний стала принимать антидепрессанты и транквилизаторы. Но Никита не унимался, он придумывал новые истории, говорил, что ему сделали пересадку костного мозга, потом, что он потерял брата и бабушку. А под конец объявил, что рак прогрессирует и ему осталось жить год.

В какой-то момент Ксения заподозрила неладное. Девушка попыталась выяснить, что происходит на самом деле, и узнала, что у ее возлюбленного есть жена и маленький ребенок. Оказалось, что парень просто решил с помощью такой истории познакомиться с Ксенией. Однако таких "девушек" у него оказалось несколько. По словам пострадавшей, для каждой своей новой возлюбленной Никита готовил новую историю с невероятными подробностями. Хотя сам в это время счастливо жил в браке и воспитывал ребенка, пишет SHOT.