У попавшей в скандал Гузеевой нашли многомиллионное состояние

Лариса Гузеева попала скандала, из-за рекламы вилл на Бали. Бизнесмен Сергей Домогацкий продавал дома на индонезийском острове за 200 тысяч долларов, но, собрав с покупателей деньги, пропал. "Лицом" проекта была ведущая "Давай поженимся!". Обманутые покупатели теперь призывают актрису к ответу, они уверены, что Гузеева была в сговоре с Домогацким.

Интересно, что сама звезда кино тоже купила виллу на Бали. Домик с видом на океан обошелся ей в 127 тысяч долларов, примерно 10 миллионов рублей. И это далеко не самая дорогая недвижимость актрисы.

Живет Гузеева в особняке в московском районе Куркино. Площадь дома 270 квадратных метров. По оценке специалистов, стоит такой коттедж около 50 миллионов рублей. Есть у актрисы и квартира в столице. Элитная недвижимость стоимостью 80 миллионов рублей, расположена в центре города.

В качестве дачи Лариса Андреевна использует домик в Болгарии на берегу Черного моря. Уютный особняк оценивается примерно в 20 миллионов рублей, пишет "Абзац".

Гузеева очень хорошо зарабатывает и может себе позволить дорогие покупки. По словам коллег, артистка получает не менее одного миллиона рублей в месяц за съемки в шоу "Давай поженимся!". Стоимость ее рекламного контракта – 500 тысяч рублей. А пост в соцсети Ларисы Андреевны обойдется в 300 тысяч рублей.