Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на июль 2025: когда идти к парикмахеру

Лето — время обновления, легкости и экспериментов с образом. И хотя пока погода не радует нас жаркими деньками, не стоит забывать, что это еще и время, когда волосы особенно уязвимы: солнце, речная или морская (кому как повезет) вода, кондиционер, укладки — все это ослабляет их структуру. Помочь в уходе за волосами поможет лунный календарь на июль, составленный редакторами "ТВ Центра".

Общие рекомендации

Первые дни июля проходят под знаком растущей Луны. Это время очищения и избавления от всего лишнего, в том числе от тусклости, излишней жирности и секущихся концов. Агрессивные вмешательства (окрашивание, химия, горячая завивка) лучше не планировать. В это время нужен спокойный уход: репейное масло, глиняные маски, пилинги для кожи головы. Впрочем, от кардинальной смены прически лучше воздержаться. Волосы после стрижки в это время будут расти медленно, а форма может лечь не так, как вы рассчитывали.

На 10 июля приходится полнолуние. Этот день энергетически нестабильный, поэтому никаких стрижек, окрасок и других манипуляций с волосами. Даже от фена и плойки в этот лучше держаться подальше.

С 11 по 23 июля — в эти дни можно смело записываться к парикмахеру, делать всевозможные маски, необычные укладками. Можно поэкспериментировать с длиной, потому что в это время волосы будут отрастать довольно быстро.

А вот 24 июля что-либо делать с волосами строго-настрого запрещено. В этот день будет новолуние. Любая стрижка, да даже попытка укоротить концы, может обернуться непредсказуемыми последствиями. Волосы будут непослушными, укладка не продержится и пары часов.

Начиная с 25 июля и до конца месяца можно заняться восстановлением и укреплением волос. Пойдут на пользу всевозможные масла и аминокислоты.

Благоприятные дни для стрижки и ухода

12, 13, 15, 19, 20, 23 июля — дни, когда можно смело менять образ, обновлять стрижку и пробовать укрепляющие процедуры. Волосы будут расти быстрее, станут гуще и крепче.

Неблагоприятные дни

10 июля (полнолуние) любые манипуляции с волосами лучше отложить. 24 июля (новолуние) результат стрижки может быть слишком непредсказуемым, поэтому лучше воздержаться. 28–30 июля высок риск неудачного результата, особенно при смене формы или цвета.

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