Цымбалюк-Романовская показала подросшую дочь и народ обомлел: "Даже взгляд, как у Джигарханяна!"

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой 25 марта. У артистки родилась дочь, которую назвали Викторией.

Виталина скрывает имя отца девочки. Известно лишь, что отчество Виктории Давидовна. Когда в Сети пошел слух, что якобы малютка дочь Армена Борисовича, чей биоматериал был заранее заморожен, Цымбалюк-Романовская пришла в студию к Андрею Малахову. Виталина опровергла все домыслы об отце Виктории. Артистка уверяет, что звезда советского кино не имеет отношения к ее дочери.

Но народ продолжает искать общие черты у девочки и знаменитого актера. Накануне Виктории исполнилось три месяца. В честь такой даты пианистка устроила прогулку с фотографом Ольгой Райчевой, а получившиеся кадры опубликовала на своей странице в соцсети.

Молодая мамочка позировала с обнаженными плечами в светлом платье с бахромой. Виталина сделала пышную укладку и выглядела великолепно. На малышке был костюмчик. Девочка комфортно расположилась на руках родительницы и с интересом смотрела в камеру.

Поклонники Цымбалюк-Романовской пришли в восторг от малышки. Правда, без комментариев о бывшем муже пианистки не обошлось. "Я все-таки уверена, что отец - Армен Борисович. У девочки даже взгляд, как у Джигарханяна!"; "Обомлела, как увидела. Ну надо же так на отца быть похожей"; "Хорошенькая девочка, повезло с генами", — пишут пользователи Сети.