Силуанов заявил об отсутствии рецессии в России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в интервью на телеканале RT international в программе "Эффект Санчеса", что рецессии в стране нет.

"У нас есть плановое охлаждение экономики. Поскольку, подогревая определенные отрасли, мы видели ускорение инфляции", - отметил Силуанов.

По его словам, меры по плановому охлаждению экономики были приняты совместно с Центробанком.

Министр добавил, что темпы роста экономики России за два года превысили 4%, что выше показателя большинства стран, а доходы населения выросли более чем на 7% в 2024 году.

Как уточнил глава Минфина, у России самый низкий дефицит бюджета - 1,7% ВВП в прошлом году.