Иран объявил о победе, Трамп — об успехе ВВС США: конфликт перешел в медийное русло

Ядерные объекты Ирана уцелели после американских бомбардировок, критических повреждений нет - об этом заявил аятолла Хаменеи во время обращения к нации. Верховный лидер исламской республики поздравил народ с победой над Израилем.

Дональд Трамп, в свою очередь, продолжает настаивать, что удары ВВС США были настолько эффективны, что в дипломатическом соглашении по иранской ядерной программе уже нет необходимости. На фоне таких противоречивых заявлений в самих Штатах разразился громкий скандал.

Репортаж Александры Сергомасовой.