Крым и Севастополь получат еще 3 млрд рублей на социально-экономическое развитие

Крым и Севастополь получат еще 3 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

В текущем году финансирование регионов полуострова превысило 112 миллиардов рублей. В рамках реализации государственной программы было построено сотни важных объектов - в том числе трасса "Таврида" и мост через Керченский пролив.

Также решено выделить 2 миллиарда 700 миллионов рублей Кемеровской области на реализацию социальных программ. Еще девять регионов смогут улучшить пассажирские перевозки. На субсидирование льготных кредитов на закупку городского наземного электротранспорта направят около 4 миллиардов рублей.