Крым и Севастополь получат еще 3 млрд рублей на социально-экономическое развитие

Крым и Севастополь получат еще 3 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
В текущем году финансирование регионов полуострова превысило 112 миллиардов рублей. В рамках реализации государственной программы было построено сотни важных объектов - в том числе трасса "Таврида" и мост через Керченский пролив.
Также решено выделить 2 миллиарда 700 миллионов рублей Кемеровской области на реализацию социальных программ. Еще девять регионов смогут улучшить пассажирские перевозки. На субсидирование льготных кредитов на закупку городского наземного электротранспорта направят около 4 миллиардов рублей.
"Для этого задействовали сразу несколько программ. Среди них – льготный лизинг с субсидированием, использование специальных казначейских кредитов, а также средств Фонда национального благосостояния и ряд других. Начиная с текущего года эта работа продолжается в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В результате существенно нарастили темпы обновления общественного транспорта. Только в прошлом году направили 73 российским субъектам более 8 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Всего за бюджетную трехлетку такое финансирование составит 12 млрд рублей", - сообщил Мишустин.