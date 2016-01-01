Свадьба третьего самого богатого человека мира в Венеции вызвала скандал и протесты

Тили-тили-тесто, уезжай, жених и невеста. Примерно так итальянцы встречают этих молодоженов. Пара, конечно, кукольная, но даже им сейчас не позавидуешь. О том, что Безосу нет здесь места, рисовали плакаты. Писали, что хорошо бы ему платить налогов больше, если уж денег на аренду самой Венеции хватило. Вот развернули полотно на всю площадь Сан-Марко. Флотилия протестующих выкинула черный флаг.

Уже неделю митингуют, плачут, в отчаянии залезают на столбы. Полиция делает свое дело, но, кажется, и там понимают, почему жителям так горько. Виновники будущего торжества на место уже прибыли. Но горячие итальянцы все раздумывают, как бы помешать свадебному кортежу. Например, наперерез ему нырять в каналы.

Примерно как миллиардер Безос нырнул с головой в новые любовные отношения. С телеведущей Лорен Санчес основатель Amazon познакомился еще в 2016-м на премьере фильма "Манчестер у моря". Что такое супружеская лодка - оба давно знали. Она не первый раз замужем, он тоже на момент знакомства был женат. 25 лет брака, четверо четверо детей. И вдруг появляется она, эффектная брюнетка.

Стрелы амура оказались сильнее - обоим пришлось развестись. И снова пойти под венец. В Венеции. Предложение было сделано романтично. Дама сердца получила кольцо с розовым бриллиантом в 30 карат. Говорят, такое стоит примерно 5 миллионов долларов. Девичник был, конечно, нескромным. 61-летний жених запустил 55-летнюю невесту с подружками в космос. Все благополучно вернулись. И свадьба точно состоится 27 июня.

Подробности держат в секрете. Гости - а это 250 богатых и знаменитых - тоже не в курсе деталей. Известно лишь, что церемония пройдет в церкви на Сан-Джорджо-Маджоре. Остров полностью закроют для туристов. Первый банкет, кстати, уже сегодня - в монастыре Мадонна-дель-Орто. Гуляния растянутся на три дня. Самый пышный прием - в воскресенье. На все заложен бюджет в 50 миллионов долларов.

Перед местными жителями молодые все-таки извинились. Гостей попросили: мол, подарков не нужно, лучше сделать пожертвования Венеции. А что же со свадебным подарком Лорен? А его будущая жена уже получила. Вместе с пылающим сердцем ей вручили брачный договор. Юристы предупреждают: если страсть пройдет, активов Безоса Санчес не видать. Впрочем, будущие супруги собираются жить долго и счастливо.