Профайлер прочитал истинные чувства Сердюкова на свадьбе с Бородиной: "Любви в его взгляде нет, как и заботы в жестах"

Ксения Бородина вышла замуж в третий раз. Очередной поход в загс звезда "Дома-2" отмечала с размахом. Говорят, что на праздник ведущая потратила не меньше шести миллионов рублей.

Только один момент омрачил идеальную свадьбу Бородиной. В Сети уже третий день обсуждают поведение жениха. Народ считает, что гостьям в откровенных платьях Николай Сердюков уделял больше внимания, чем собственной невесте.

Во время фотосессии с молодоженами Николай стоял недостаточно близко к Ксении, зато лип к ее подружкам. Сначала жених не поскупился на объятия для модели Елены Перминовой, а после по-хозяйски положил руку чуть ниже поясницы Виктории Лопыревой. Чем больше новоиспеченный муж любезничал с гостьями, тем более закрытой становилась поза Бородиной, и тем сильнее она поджимала губы.

"Бородина почти везде в закрытой позе, руки сложены в двойной крест, она обхватила себя под локоть. Это сигналит о максимальном закрытии, сильном стрессе. Улыбка на каждом снимке не натуральная, натянутая, никакого счастья. Николай даже не пытается обнять жену, но зачем-то жмется к другим женщинам", — рассказала в комментарии Woman.ru эксперт по жестам Илья Анищенко.

Профайлер предположил, что перед выходом к гостям между супругами произошла ссора. Или же Бородина просто ревнует мужа и не может скрыть эмоций.

"Николая, который явно проявляет к другим женщинам больше внимания и мужского интереса. Рядом с Ксенией он стоит строго параллельно, словно посторонний человек. Но обратите внимание, как Николай расположен к тем, кого обнимает: он поворачивается к ним корпусом, порой касается ногой, а от жены немного закрывается, стоит полубоком", — отмечает эксперт.

Эксперт не увидел ни в поведении, ни во взгляде Сердюкова каких-либо высоких чувств к жене. Специалист утверждает, что язык тела Николая говорит о том, что долго этот брак не продержится.

"На лице Николая очень явно читается одна эмоция — самодовольство. Он не может сказать вслух, но словно всем своим видом кричит: я захомутал такую женщину! Он гордится своим успехом, но вовсе не своей женой. Любви в его взгляде нет, как и заботы в его жестах", — заключил Илья Анищенко.