Путин назвал грабежом действия Запада против российских активов

Изъятие Западом замороженных российских активов станет даже не кражей, а грабежом. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Минске.

Президент в ходе выступления назвал действия западных стран кражей, но затем пояснил, что кража — это тайное хищение, а Запад действует открыто.

"А это грабёж. Всё-таки у меня базовое образование — юридическое", - сказал Путин.

Он отметил, что если изъятие активов все же произойдет, то регионализация платежных систем станет необратимой. Впрочем, это, по мнению президента, будет полезно для мировой экономики.

"Может быть, за это стоит и заплатить", - задался вопросом глава государства.

Западные страны заблокировали почти половину резервов России — около 300 млрд долларов. Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, который финансируется с помощью процентов от замороженных российских активов.