Увидев невестку Наташи Королевой после пластической операции, народ ахнул: "Словно другой человек"

Невестка Наташи королевой Мелисса Фокс несколько лет назад приехала в Москву, чтобы исполнить свою главную мечту — сделать операцию и исправить прикус. Когда Мелисса была маленькой, она сильно ударилась подбородком, после этого ее челюсть стала неправильно развиваться.

В столице девушку дразнили, давая ей ужасные прозвища. Когда Фокс стала встречаться с Архипом Глушко, в желтой прессе ее тут же окрестили беззубой стриптизершей. Но Мелисса стойко выдержала все нападки, а в январе этого года начала осуществлять свою месту.

Зимой девушке сделали первую операцию, а весной 24-летняя невестка Королевой перенесла второе хирургическое вмешательство. Теперь Мелисса хвастается, какого результата ей удалось достичь.

Фокс предстала перед подписчиками своего блога в вечернем образе — она надела черное платье с открытыми плечами, сделала яркий макияж, подчеркнув рот красной помадой. В глаза сразу бросилось, что теперь у Мелиссы более изящный овал лица.

Фото жены Архипа Глушко многие оценили. Девушку забросили комплиментами. Народ отмечает, что Фокс стала красавицей, словно совсем другой человек. "Неповторимая, космическая, искренняя"; "Ах! Вот это красотка!"; "Милая, добрая, красивая девочка, будь счастлива", — пишут фолловеры Мелиссы.

Напомним, что Мелисса Фокс вышла замуж за сына Наташи Королевой и Сергея Глушко летом прошлого года. Говорят, родители поначалу в штыки восприняли роман единственного наследника с провинциалкой. Дело в том, что Мелисса работала стриптизершей. Однако начав встречаться с сыном певицы, Мелисса сменила род деятельности. Теперь она занимается визажем.