Брухунова и Петросян живут в огромной квартире с четырьмя гардеробными и массажной комнатой

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. При этом супругам удалось сохранить любовь и романтику.

Видимо, все дело в том, что даже находясь в одной квартире, они редко пересекаются. Как стало известно Telegram-каналу НеМалахов, юморист и его помощница живут в апартаментах площадью 229 квадратных метров.



Планировка у квартиры довольно интересная. Так как Татьяна безумно любит наряжаться, а Евгению Вагановичу нужны концертные костюмы, супруги решили сделать четыре гардеробных комнаты.

Также в квартире три спальни — детская, супружеская и гостевая. Огромная 48-метровая кухня-гостиная, кабинет, постирочная, массажная комнаты, три ванных, две кладовки и лоджия.