Путин предложил начать работу над цифровой инвестиционной платформой в рамках ЕАЭС

Начать работу над созданием цифровой инвестиционной платформы в рамках ЕАЭС предложил Владимир Путин. 26 июня он прибыл в Беларусь с двухдневным визитом и принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Интеграционному объединению пяти государств в этом году исполнилось 10 лет. За эти годы удалось на триллион увеличить совокупный ВВП. При этом общий товарооборот с третьими странами вырос почти на 40 процентов и достиг 800 миллиардов долларов.
Российский президент назвал эти данные солидными, сопоставимыми с показателями ведущих экономических держав. При этом расчеты внутри ЕАЭС ведутся почти полностью в национальных валютах. И созданы институты для финансирования инфраструктурных проектов.
"По состоянию на начало текущего года Евразийский стабфонд аккумулировал порядка 9 миллиардов долларов. В случае необходимости они могут быть использованы для поддержки бюджетов стран пятерки. В свою очередь, Евразийский банк накопил инвестиционный портфель в объеме 16,5 млрд долларов. По его линии профинансированы, в частности, строительство и модернизация объектов электроэнергетики в Казахстане и Киргизии, создание сельскохозяйственных производств в Армении. В России Евразийский банк выделил средства на постройку Западного скоростного диаметра в Петербурге. Строительство кольцевой дороги. Помог в развитии аэропорта Пулково, тоже в Питере. И помог в осуществлении других инициатив", - отметил Путин.