Путин предложил начать работу над цифровой инвестиционной платформой в рамках ЕАЭС

Начать работу над созданием цифровой инвестиционной платформы в рамках ЕАЭС предложил Владимир Путин. 26 июня он прибыл в Беларусь с двухдневным визитом и принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

Интеграционному объединению пяти государств в этом году исполнилось 10 лет. За эти годы удалось на триллион увеличить совокупный ВВП. При этом общий товарооборот с третьими странами вырос почти на 40 процентов и достиг 800 миллиардов долларов.

Российский президент назвал эти данные солидными, сопоставимыми с показателями ведущих экономических держав. При этом расчеты внутри ЕАЭС ведутся почти полностью в национальных валютах. И созданы институты для финансирования инфраструктурных проектов.