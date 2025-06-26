Легенда глянца Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue

Анна Винтур покинет пост главного редактора американской версии журнала Vogue. Эту сенсационную новость сообщил портал Business of Fashion со ссылкой на инсайдеров.

По данным собеседников издания, замену Винтур искать не будут. В журнале появится новый пост — руководитель редакционного контента, который фактически и возглавит его. Аналогичная должность используется во всех международных изданиях Vogue.

При этом сама Анна Винтур останется работать в Conde Nast. Она сохранит должность глобального редакционного директора Vogue и будет курировать американскую версию.

Информацию об уходе Винтур с позиции главреда подтвердили несколько американский изданий, в том числе New York Post.

Анна Винтур стала главным редактором американского Vogue в 1988 году. До этого она возглавляла британскую версию модного журнала.