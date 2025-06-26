Евросовет не принял заявление в поддержку Украины из-за одной страны

Европейский совет не смог принять заявление в поддержку Украины. Против проголосовала одна страна из 27.

В сообщении Евросовета говорится, что остальные 26 стран "решительно поддержали" текст, касающийся поддержки Киева.

Какая именно страна не поддержала документ в заявлении не указывается, однако журналисты выяснили, что это была Венгрия.

Чуть ранее премьер-министр Венгрии Виктор Обан заявил, что по итогам общенационального опроса, который длился с апреля по 20 июня, 95% проголосовавших высказались против принятия Украины в Евросоюз.

До этого Орбан неоднократно заявлял, что его страна не поддержит интеграцию Украины в ЕС.