ПВО сбила за ночь 39 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение ночи над регионами России сбито 39 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено за ночь в небе над Ростовской областью. Над Волгоградской областью сбито 13 украинских дронов, еще четыре – над Крымом. По одному беспилотнику ВСУ перехвачено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Как сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, силы и средства ПВО отбили ночной налет украинских дронов в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.