Точные удары по инфраструктуре ВСУ в тыловых районах нанесли ночью вооруженные силы России. Воздушная тревога звучала в семи областях Украины. Взрывы прогремели в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, и в Киеве. Уверенно громят врага наши бойцы и в зоне СВО. Ещё два села в ДНР - Шевченко и Новосергеевка - полностью освобождены от неонацистов.

Высокоточный удар по опорникам ВСУ на Южно-Донецком направлении нанесли артиллеристы. Прямым попаданием управляемых снарядов "Краснополь" были поражены фортификационные сооружения и живая сила противника.

А это уже Красноармейский участок фронта. По заданным координатам сработал расчет буксируемого миномёта "Нона". Несколько точных выстрелов 120-миллимитровыми осколочно-фугасными снарядами полностью уничтожили вражеский пункт управления БПЛА.

На Харьковском направлении атаку штурмовиков с воздуха поддержали экипажи FPV-дронов "Молния". Благодаря самолётной конструкции этот беспилотник доставляет к цели заряды, способные полностью разрушать укреплённые объекты неприятеля.