Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

Новые примеры профессионализма и отваги российских бойцов в ходе спецоперации.

Гвардии лейтенант Алексей Киселёв, командир взвода БПЛА, с помощью разведывательного дрона выявлял огневые позиции и укрытия боевиков и своевременно передавал координаты врага подчинённым. Точными ударами операторы беспилотников уничтожили до пяти различных целей ВСУ.

Гвардии ефрейтор Николай Шульгин в составе расчёта гаубицы Д-30 оказывал поддержку нашим штурмовикам. Заметив приближение 8 вражеских коптеров, Николай с сослуживцами поразил дроны неприятеля, 4 из них Шульгин лично ликвидировал из штатного оружия. Отразив воздушную атаку противника, артиллеристы продолжили вести огонь по позициям ВСУ и уничтожили опорник неонацистов.