Профессор ВШЭ Лузянин: Происходит сжатие "большого" западного мира

Западный блок ещё пытается насаждать своё видение мироустройства, но как относятся к этому страны Востока и Юга? Можно ли считать израильско-иранский конфликт частным случаем глобального противостояния цивилизаций? И как восприняли ближневосточный кризис в Китае?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики, востоковедом Сергеем Лузяниным.

"Западный мир считает, что они великие, всемогущие, но на самом деле G20 и G7 показывают, что происходит сжатие этого "большого" западного мира", - отметил он.

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