Норвежского туриста не пустили в США из-за мема с Вэнсом

Гвозди бы делать из этих людей! Да какие гвозди! Их уже в бронзе отливают при жизни и любуются ими с прищуром. Свет их славы глаза щиплет всему миру. Америку ведут к новому величию такие персонажи, что демократический мир вздрагивает во сне.

Генсек НАТО называет его "папочкой". Папочка, совершенно радостный, останавливает войны, хвалит и наказывает весь мир. И горе тому, кто папочку обидит и его друзей - что словом, что мемом.

На этой неделе молодой норвежец был задержан иммиграционной и таможенной службами в аэропорту Нью-Йорка и отправлен назад в Осло. Почему? У него в телефоне был мем, изображающий вице-президента Джея Ди Вэнса.

В ирландском парламенте бурно обсуждают случай с норвежским туристом, который за карикатурное изображение вице-президента США в телефоне был задержан и отправлен на родину. А тут ещё отказали во въезде французскому ученому - приехал на конференцию по заданию Национального центра научных исследований Франции. Иммиграционная служба в аэропорту покопалась в его телефоне и нашла переписку, в которой тот нелестно отзывался о Трампе. Домой с чемоданом. Французы повозмущались, сам министр высшего образования Франции Филипп Батист выступил с отповедью:

"Телефон этого исследователя содержал сообщения коллегам, с которыми он состоит в дружеских отношениях, с выражением личного мнения о политике администрации Трампа в области исследований".

Да что им какой-то Батист! Эти ребята привыкли пользоваться дубиной и топором. Вот нынешний глава Пентагона Пит Хегсет ещё до вступления в должность чуть человека топором не убил. Видит цель.

Может быть, поэтому никто пока не решился превратить Пита Хегсета в мем. Америка на глазах становится великой, как и обещал Трамп. Чужакам тут солоно придётся. Иностранным студентам в США теперь нужно показать все свои выступления в соцсетях за 5 лет. То же самое могут потребовать ото всех, кто подаёт в Европе заявку на американскую визу.

Ответ на вопрос, куда демократия катится, никто пока не нашёл. А катится она к тому, что Трамп своим величием и нарциссизмом затмит всех диктаторов и автократов вместе взятых. Предложили же ведь высечь его лик в горе Рашмор посреди отцов-основателей США.

Ярмарка тщеславия? Ну что, что у них в действительности всё не так, как на самом деле.