Самолет с освобожденными бойцами прибыл в Россию

Возвращение наших военнослужащих на Родину из украинского плена. В четверг вечером самолёт с освобожденными бойцами приземлился на одном из подмосковных аэродромов.

Их вернули в Россию в рамках взаимного обмена. Гуманитарная операция была согласована в ходе переговоров с украинской стороной, которые состоялись 2 июня в Стамбуле.

Это уже седьмая группа наших освобожденных военных. Сначала их переправили на территорию Белоруссии - там солдатам была оказана первичная помощь. Теперь они будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны. Многие из бойцов пробыли в плену больше года.