В Приморье провели тренировку ударов по кораблям условного противника

В Приморском крае в рамках учений с силами Тихоокеанского флота расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" провели тренировку ударов по отряду кораблей условного противника.

Военнослужащие выполнили задачи по обороне побережья и акватории Японского моря. В рамках практических действий расчёты вывели боевые машины на позиции и отработали алгоритм ракетной атаки с выполнением условных - электронных пусков ракет. После "Бастион" оперативно сменил позиции - так отточили скрытный уход от ответного удара.