Посол США в Москве попрощалась с россиянами строчками из Пушкина

Посол США в России Линн Трейси завершила свою миссию и покидает Москву.

Дипломат заявила, что гордится своей работой в такое непростое время, передает ее слова Telegram-канал посольства. Свое прощальное обращение она закончила отрывком из стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву":

"Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!"

Посольство поблагодарило Трейси за ее вклад в работу дипломатии, глубокое уважение к русской культуре и преданное служение американскому народу.

Трейси занимала пост посла США в России с января 2023 года, сменив на посту Джона Салливана. Она первая в истории двухсторонних отношений женщина на посту посла США в России.