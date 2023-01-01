Посол США в Москве попрощалась с россиянами строчками из Пушкина

Посол США в России Линн Трейси завершила свою миссию и покидает Москву.
Дипломат заявила, что гордится своей работой в такое непростое время, передает ее слова Telegram-канал посольства. Свое прощальное обращение она закончила отрывком из стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву":
"Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!"
Посольство поблагодарило Трейси за ее вклад в работу дипломатии, глубокое уважение к русской культуре и преданное служение американскому народу.
Трейси занимала пост посла США в России с января 2023 года, сменив на посту Джона Салливана. Она первая в истории двухсторонних отношений женщина на посту посла США в России.