Актера Юру Борисова пригласили стать членом Американской киноакадемии

Российского актера Юру Борисова пригласили стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук. Именно она вручает премию "Оскар".

Всего в списке приглашенных 534 человека. Список опубликован на сайте Американской киноакадемии. Интересно, что среди них, помимо Юры Борисова, также значатся его коллеги по фильму "Анора". Если все эти люди примут приглашение, то число членов американской киноакадемии увеличится до 11 тысяч 120 человек.

"Благодаря своей приверженности кинопроизводству и киноиндустрии в целом эти исключительно талантливые люди внесли неизгладимый вклад в наше глобальное киносообщество", – следует из заявления гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг.

Подобное приглашение является своего рода пропуском в закрытый клуб, участники которого определяют вектор развития мировой киноиндустрии.

Напомним, в марте состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Фильм "Анора" с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил награду как "Лучший фильм". Борисов был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана", однако награду не получил.

Хотя Борисов и остался без заветной статуэтки, со сцены кинотеатра "Долби" его работу отметил объявлявший победителей Роберт Дауни-младший. "Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат. У тебя большое будущее, и ты на своем месте", — сказал Дауни-младший, обращаюсь к россиянину.

"Анора" взяла несколько наград, в том числе главную — "Оскар" за лучший фильм. Шон Бэйкер стал лучшим режиссером, Майки Мэдисон — лучшей актрисой. Лента также получила награды в категориях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж".