Россиян огорчили плохим погодным прогнозом на июль

Москвичам посоветовали запастись в июле зонтами и легкими куртками. Прогноз синоптиков неутешителен: второй летний месяц в Москве ожидается пасмурным и прохладным. Солнечных дней будет немного, большую часть месяца - облачность. Кратковременные дожди, местами с грозами, выпадут примерно в половине дней.

Устойчивой жары синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометров в столице будут подниматься до +23… +24 градусов, а ночами воздух будет остывать до +13… +15 градусов. Останется высокой влажность воздуха, особенно в дождливые дни - 70–74%. Ветер умеренный, 3–6 м/с.

Ниже обычного будет температура и в других частях Центральной России, высока вероятность дождей. А в южных областях страны, напротив, возможны природные пожары на фоне засухи и высоких температур. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях прогнозируется засушливый июль с дефицитом осадков. Мощные лесные пожары ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке, дым достигнет крупных городов, пишут "Известия".